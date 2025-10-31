Подделывали Nestle, Jacobs и Мивину: разоблачено производство фальсифицированных продуктов питания

Правоохранителями разоблачена и пресечена деятельность организованной преступной группы, которая в течение нескольких лет занималась производством и сбытом фальсифицированных пищевых продуктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Подделки продавались под видом товаров известных украинских и международных брендов, нанося ущерб потребителям и правообладателям.

По данным следствия, сеть работала на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей. Злоумышленники наладили производство низкокачественного сырья, которое затем фасовали в упаковки, визуально максимально похожие на оригинальную продукцию.

Подделывали такие популярные бренды как Nestle, "Мивина", Jacobs, "Торчин", "Черная Карта" и другие.

В ходе обысков в одном из складских помещений изъято более 15 тысяч упаковок приправ и других продуктов с поддельной маркировкой. Также было обнаружено оборудование для фасовки и документации, что указывает на организованный характер производства и наличие отлаженных каналов сбыта.

Пятерым лицам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах незаконным, использованием знаков для товаров и услуг и нарушенных авторских и смежных прав (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 176 УК Украины).

