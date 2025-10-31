Підробляли Nestle, Jacobs та "Мівіну": викрито мережу виробництва фальсифікованих продуктів харчування

Правоохоронцями викрито та припинено діяльність організованої злочинної групи, яка протягом кількох років займалася виробництвом і збутом фальсифікованих харчових продуктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора

Підробки продавалися під виглядом товарів відомих українських та міжнародних брендів, завдаючи збитків споживачам та правовласникам.

За даними слідства, мережа функціонувала на території Київської, Херсонської та Миколаївської областей. Зловмисники налагодили виробництво низькоякісної сировини, яку потім фасували в упаковки, візуально максимально схожі на оригінальну продукцію.

Підробляли такі популярні бренди, як Nestle, "Мівіна", Jacobs, "Торчин", "Мрія", "Чорна Карта" та інші.

Під час обшуків в одному із складських приміщень вилучено понад 15 тисяч упаковок приправ та інших продуктів із підробленим маркуванням. Також виявили обладнання для фасування та документації, що вказує на організований характер виробництва та наявність налагоджених каналів збуту.

П'ятьом особам повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах незаконним, використанням знаків для товарів і послуг та порушених авторських і суміжних прав (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 176 КК України).

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка організувала незаконний продаж одягу, взуття та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих спортивних брендів.