Поддержка "Нефтегаза" и "Укрзализныци": Свириденко провела встречу с президентом Эксимбанка США

Премьер Юлия Свириденко провела встречу в Вашингтоне с президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем. Стороны обсудили экономическое сотрудничество в сфере энергетики, продукции двойного назначения, критических минералов и логистика. В частности, речь шла о закупке оборудования для "Нафтогаза" и локомотивов для "Укразализныци".

"Договорились запустить механизм финансирования закупки американского энергетического оборудования для "Нафтогаза" на сумму 300 млн долларов", - отметила Юлия Свириденко.

Средства будут направлены на восстановление объектов газодобычи, поврежденных в результате атак. Также обсуждалась более широкая программа модернизации энергосектора объемом более 1 млрд долларов.

В рамках подготовки к отопительному сезону Украина заинтересована в увеличении импорта американского сжиженного газа (LNG). В прошлом году "Нефтегаз" привлек рекордные 900 млн кубометров такого топлива.

Отдельным пунктом переговоров стало возобновление подвижного состава "Укрзализныци", у которой более 300 локомотивов были уничтожены или повреждены.

"Привлекаем возможности развития и в сфере логистики... Более 300 локомотивов компании были повреждены или уничтожены в результате российских атак. Следующий этап - структурирование соглашения на взаимовыгодных условиях", - заявила глава правительства.

Дополнительно стороны договорились подписать меморандум о финансировании украинских проектов в сфере критических минералов и разработать программы рамочного финансирования украинских компаний двойного назначения.

Напомним, в феврале Украина впервые получит партию американского СПГ через LNG-терминал в литовской Клайпеде. Группа "Нефтегаз" в сотрудничестве с Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубометров газа до конца марта.