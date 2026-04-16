Підтримка "Нафтогазу" і "Укрзалізниці": Свириденко провела зустріч із президентом Ексімбанку США

Юлія Свириденко, Джон Йованович
Юлія Свириденко провела зустріч з Джоном Йовановичем / Урядовий портал

Прем’єрка Юлія Свириденко провела зустріч у Вашингтоні з президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем. Сторони обговорили економічну співпрацю у сферах енергетики, продукції подвійного призначення, критичних мінералів та логістика. Зокрема йшлося про закупівлю обладнання для “Нафтогазу” та локомотивів для “Укразалізниці”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій Кабміну.

"Домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для "Нафтогазу" на суму 300 млн доларів ", — повідомила Юлія Свириденко.

Кошти спрямують на відновлення об'єктів газовидобутку, пошкоджених внаслідок атак. Також обговорювалася ширша програма модернізації енергосектору обсягом понад 1 млрд доларів.

У межах підготовки до опалювального сезону Україна зацікавлена у збільшенні імпорту американського скрапленого газу (LNG). Торік "Нафтогаз" залучив рекордні 900 млн кубометрів такого палива.

Окремим пунктом переговорів стало відновлення рухомого складу "Укрзалізниці", у якої понад 300 локомотивів було знищено або пошкоджено.

"Залучаємо можливості розвитку і в сфері логістики... Понад 300 локомотивів компанії було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак. Наступний етап — структурування угоди на взаємовигідних умовах", — зазначила глава уряду.

Додатково сторони домовилися підписати меморандум про фінансування українських проєктів у сфері критичних мінералам та окремо розробити програми рамкового фінансування українських компаній подвійного призначення.

Нагадаємо, у лютому Україна вперше отримає партію американського СПГ через LNG-термінал у литовській Клайпеді. Група "Нафтогаз" у співпраці з Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів газу до кінця березня.

Автор:
Тетяна Ковальчук