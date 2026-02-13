Поддержка в холодный сезон: 45 тыс. пенсионеров и людей с инвалидностью уже получили "пакунки тепла"

Во время энергетической нестабильности около 45 тысяч человек с инвалидностью и одиноких пенсионеров получили свертки тепла.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Адресная помощь при отключениях

Почти 45 тысяч человек с инвалидностью и одиноких пенсионеров уже получили "пакунки тепла" в районах с самой сложной ситуацией - в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях. Наборы содержат вещи для согревания, поддержания связи и питания медицинских устройств во время продолжительных отключений света и тепла. Свертки раздают социальные работники во время поквартирных обходов.

Помощь оказывают государственные компании – Группа Нафтогаз, Укрэнерго, Укргидроэнерго, Энергоатом и Леса Украины. Кроме того, уже формируется еще 60 тысяч пакетов для общин по всей стране, где сохраняются проблемы с электро- и теплоснабжением.

Раздачу пакетов организуют социальные работники непосредственно на местах, чтобы поддержка своевременно доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Напомним, первые 10 тысяч "Пакунків тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная - в частности, Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов столицы, а также Борисполя и Броваров.