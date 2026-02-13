Підтримка у холодний сезон: 45 тис. пенсіонерів і людей з інвалідністю вже отримали пакунки тепла

Під час енергетичної нестабільності майже 45 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали пакунки тепла.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Адресна допомога під час відключень

Майже 45 тисяч людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів вже отримали пакунки тепла у районах з найскладнішою ситуацією - у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Набори містять речі для зігрівання, підтримки зв’язку та живлення медичних пристроїв під час тривалих відключень світла і тепла. Пакунки роздають соціальні працівники під час поквартирних обходів.

Допомогу надають державні компанії - Група Нафтогаз, Укренерго, Укргідроенерго, Енергоатом та Ліси України. Крім того, вже формується ще 60 тисяч пакунків для громад по всій країні, де зберігаються проблеми з електро- та теплопостачанням.

Роздачу пакунків організовують соціальні працівники безпосередньо на місцях, щоб підтримка своєчасно доходила до тих, хто найбільше її потребує.

Нагадаємо, перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша - зокрема Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів столиці, а також Борисполя та Броварів.