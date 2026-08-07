Подготовка к зиме: пять энергоблоков АЭС уже вышли из ремонта

"Энергоатом" завершил плановый ремонт с перегрузкой ядерного топлива уже на пятом энергоблоке АЭС. К отопительному сезону 2026/2027 годов компания планирует обеспечить работу всех девяти доступных атомных энергоблоков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Энергоатом".

Помимо пяти атомных энергоблоков завершены ремонты двух гидроагрегатов ГАЭС, одного гидроагрегата ГЭС и мобильной газотурбинной установки. Ремонт других блоков и гидроагрегатов продолжается.

Работы выполняют в соответствии с графиками, согласованными с "Укрэнерго" и Министерством энергетики.

По словам руководителя "Энергоатома" Павла Ковтонюка, компания уже сократила общую продолжительность ремонтной кампании на 21 день. Это позволило ранее вернуть часть мощностей в энергосистему и увеличить производство электроэнергии.

Во время отопительного сезона "Энергоатом" рассчитывает задействовать все девять имеющихся энергоблоков АЭС.

Кроме этого, Министерство энергетики рассматривает два варианта достройки энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.