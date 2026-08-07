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Підготовка до зими: п’ять енергоблоків АЕС уже вийшли з ремонту

Південноукраїнська АЕС
Південноукраїнська АЕС / Shutterstock

"Енергоатом" завершив плановий ремонт із перевантаженням ядерного палива вже на п’ятому енергоблоці АЕС. До опалювального сезону 2026/2027 років компанія планує забезпечити роботу всіх дев’яти доступних атомних енергоблоків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Енергоатом".

Крім п’яти атомних енергоблоків, завершено ремонти двох гідроагрегатів ГАЕС, одного гідроагрегата ГЕС та мобільної газотурбінної установки. Ремонт інших блоків і гідроагрегатів триває.

Роботи виконують відповідно до графіків, погоджених з "Укренерго" та Міністерством енергетики.

За словами керівника "Енергоатома" Павла Ковтонюка, компанія вже скоротила загальну тривалість ремонтної кампанії на 21 добу. Це дало змогу раніше повернути частину потужностей до енергосистеми та збільшити виробництво електроенергії.

Під час опалювального сезону "Енергоатом" розраховує задіяти всі дев’ять наявних енергоблоків АЕС.

Окрім цього Міністерство енергетики розглядає два варіанти добудови енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. 

Автор:
Тетяна Гойденко

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