Подразделение ДТЭК построит солнечный парк Vacaresti в Румынии: сколько средств уже привлек DRI

солнечная панель, работник
DRI построит солнечный парк в Румынии. / Freepik

DRI, подразделение ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики в ЕС, успешно привлекло до €60 млн кредита для финансирования строительства и эксплуатации солнечного парка Vacaresti в Румынии. Соглашение было подписано с банками UniCredit и Garanti BBVA.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию консалтинговой компании ExPro.

Солнечный парк Vacaresti расположен в уезде Дымбовица, его установленная мощность составляет 126 МВт. Строительство проекта началось в январе 2025 года, а запуск в эксплуатацию намечен на осень этого же года.

Соглашение является знаковым для DRI. Как отметил генеральный директор Иван Гелюх, это первое международное синдицированное, сертифицированное "зеленое" и мультивалютное финансирование компании.

"Это важное достижение не только для DRI, но и для Румынии, ведь оно будет способствовать дальнейшему развитию возобновляемой энергетики в стране. Этим проектом мы демонстрируем нашу способность сотрудничать с глобально известными финансовыми учреждениями, такими как UniCredit, и с Garanti BBVA — одним из ведущих местных кредиторов", — объяснил он.

Согласно крупнейшему в Румынии физическому договору купли-продажи электроэнергии (PPA), подписанному в декабре прошлого года, DRI будет продавать 50% производимой электроэнергии компании OMV Petrom SA—   крупнейшему производителю энергии в Юго-Восточной Европе.

Сейчас в Румынии DRI уже имеет три действующих проекта общей мощностью 173 МВт: два солнечных парка Glodeni (113 МВт) и ветропарк Ruginoasa (60 МВт). Портфель проектов DRI на приоритетных рынках насчитывает 1,3 ГВт на разных стадиях реализации.

О DRI

DRI (DTEK Renewables International) – это европейское подразделение компании ДТЭК, занимающееся развитием возобновляемой энергетики. Он является частью Группы ДТЭК и отвечает за инвестиции и развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии за пределами Украины, в частности, в Румынии.

Напомним, за первое полугодие 2025 года компания ДТЭК уплатила налогов 24,3 млрд грн в бюджеты всех уровней, что на четверть (25%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук