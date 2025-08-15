Запланована подія 2

Підрозділ ДТЕК побудує сонячний парк Vacaresti у Румунії: скільки коштів вже залучив DRI

сонячна панель, працівник
DRI побудує сонячний парк у Румунії. / Freepik

DRI, підрозділ ДТЕК у сфері відновлюваної енергетики в ЄС, успішно залучила до €60 млн кредиту для фінансування будівництва та експлуатації сонячного парку Vacaresti в Румунії. Угода була підписана з банками UniCredit та Garanti BBVA.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії ExPro.

Сонячний парк Vacaresti розташований у повіті Димбовіца, його встановлена потужність становить 126 МВт. Будівництво проєкту розпочалося в січні 2025 року, а запуск в експлуатацію заплановано на осінь цього ж року.

Угода є знаковою для DRI. Як зазначив генеральний директор Іван Гелюх, це перше міжнародне синдиковане, сертифіковане "зелене" та мультивалютне фінансування компанії.

"Це важливе досягнення не лише для DRI, але й для Румунії, адже воно сприятиме подальшому розвитку відновлюваної енергетики в країні. Цим проєктом ми демонструємо нашу здатність співпрацювати з глобально відомими фінансовими установами, такими як UniCredit, та з Garanti BBVA — одним із провідних місцевих кредиторів Румунії", — пояснив він.

Згідно з найбільшим у Румунії фізичним договором купівлі-продажу електроенергії (PPA), підписаним у грудні минулого року, DRI продаватиме 50% виробленої електроенергії компанії OMV Petrom S.A.—  найбільшому виробнику енергії в Південно-Східній Європі.

Наразі в Румунії DRI вже має три діючі проєкти загальною потужністю 173 МВт: два сонячні парки Glodeni (113 МВт) та вітропарк Ruginoasa (60 МВт). Портфель проєктів DRI на пріоритетних ринках налічує 1,3 ГВт на різних стадіях реалізації.

Про DRI

DRI (DTEK Renewables International) - це європейський підрозділ компанії ДТЕК, що займається розвитком відновлюваної енергетики. Він є частиною Групи ДТЕК і відповідає за інвестиції та розвиток проєктів у сфері відновлюваних джерел енергії за межами України, зокрема в Румунії.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року компанія ДТЕК сплатила податків 24,3 млрд грн до бюджетів усіх рівнів, що на чверть (25%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук