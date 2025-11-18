Подразделение ДТЭК увеличивает импорт газа из США благодаря новому маршруту поставок через Литву

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК активно расширяет пути торговли природным газом. Подразделение компании D.Trading доставило свой первый груз франко-бортовый груз примерно 100 миллионов кубических метров природного газа с экспортного завода Plaquemines компании Venture Global в Луизиане в Клайпедский СПГ-терминал в Литве.

Сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Это был первый случай, когда украинский трейдер отвечал за фрахтование танкера, загрузив запасы на борт Gaslog Houston 20 октября.

Украина стремится максимально диверсифицировать источники энергоснабжения после того, как российские обстрелы энергетической инфраструктуры уничтожили более половины внутренней добычи газа. Использование литовского терминала открывает для D.Trading, уже импортировавшего американский СПГ через Грецию, новый "северный коридор" - альтернативный маршрут через Польшу и страны Балтии.

"Мы сотрудничаем с европейскими и американскими партнерами по разработке экономически выгодных маршрутов, чтобы увеличить поток газа в Украину и соседние страны", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Компания оценивает необходимый импорт газа для Украины нынешней зимой на уровне около 4 миллиардов кубических метров.

D.Trading также ведет переговоры о расширении поставок американского газа в Европу через Литву и Грецию, невзирая на высокую стоимость многих логистических маршрутов. Параллельно государственный "Нефтегаз" также достиг соглашения с Грецией о поставках природного газа из США на период декабрь-март.

Ранее сообщалось, что "Нефтегаз" и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.