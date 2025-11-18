Підрозділ ДТЕК збільшує імпорт газу зі США завдяки новому маршруту поставок через Литву

Найбільша приватна енергетична компанія України, ДТЕК, активно розширює шляхи торгівлі природним газом. Підрозділ компанії D.Trading доставив свій перший вантаж франко-бортовий вантаж приблизно 100 мільйонів кубічних метрів природного газу з експортного заводу Plaquemines компанії Venture Global у Луїзіані до Клайпедського СПГ-терміналу в Литві.

Повідомляє Delo.ua з посилання на публікацію Вloomberg.

Це був перший випадок, коли український трейдер відповідав за фрахтування танкера, завантаживши припаси на борт Gaslog Houston 20 жовтня.

Україна прагне максимально диверсифікувати джерела енергопостачання після того, як російські обстріли енергетичної інфраструктури знищили понад половину внутрішнього видобутку газу. Використання литовського терміналу відкриває для D.Trading, який вже імпортував американський СПГ через Грецію, новий "північний коридор" – альтернативний маршрут через Польщу та країни Балтії.

"Ми співпрацюємо з європейськими та американськими партнерами для розробки економічно вигідних маршрутів, щоб збільшити потік газу в Україну та сусідні країни", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. Компанія оцінює необхідний імпорт газу для України цієї зими на рівні близько 4 мільярдів кубічних метрів.

D.Trading також веде переговори про розширення поставок американського газу до Європи через Литву та Грецію, незважаючи на високу вартість багатьох логістичних маршрутів. Паралельно державний "Нафтогаз" також досяг угоди з Грецією про постачання природного газу із США на період грудень–березень.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" і польська компанія Orlen домовилися про поставку американського скрапленого природного газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.