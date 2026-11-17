Венгерский железнодорожный перевозчик MÁV на два дня ограничил движение поездов по маршруту Будапешт – Мукачево. Из-за ситуации безопасности после российской атаки на предприятие в Мукачево два поезда венгерского формирования будут временно курсировать только в Чоп.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Как пассажиры будут добираться из Чопа в Мукачево

В компании уточнили, что железнодорожная инфраструктура не получила повреждений в результате обстрела. Также не пострадали работники железной дороги.

На период ограничений "Укрзализныця" организует пересадочное сообщение. Пассажиры смогут добраться из Чопа в Мукачево и в обратном направлении по пригородным поездам, которые курсируют по широкому пути.

В то же время ночной поезд сообщением Будапешт – Мукачево – Киев, сформированный Укрзализныцей, продолжит движение по обычному маршруту без изменений.

Когда возобновят движение поездов

"Укрзализныця" проводит переговоры с венгерской стороной по возобновлению движения поездов MÁV в Мукачево в ближайшие дни.

До принятия соответствующего решения пассажирам будут обеспечиваться пересадочное сообщение через станцию Чоп.

Венгрия ожидает усиления российских атак на Закарпатье

На фоне удара по Мукачево министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила о риске усиления российских атак на Закарпатскую область.

По ее словам, ранее этот регион Украины оставался вне российских ударов, в частности из-за своего географического положения.

Орбан также предупредила о сложной зиме для гражданского населения Украины. Она обратила внимание на критическое состояние электросетей и систем централизованного отопления, в частности, в Киеве, Харькове и на юге страны.

По ее оценке, Россия может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру, угрожающую перебоям с электро- и водоснабжением, а также теплом в городах.

Напомним, в Закарпатской области во время воздушной тревоги 17 ноября было зафиксировано движение трех российских беспилотников типа Shahed. Один из них попал в Мукачевское общество.