Погибли около 100 свиней: россияне атаковали дронами ферму в Харьковской области

РФ атаковала ферму под Харьковом
РФ атаковала ферму под Харьковом / ГСЧС Украины

19 февраля российские войска нанесли удар беспилотником по частному фермерскому хозяйству в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мирный житель и погибло почти все поголовье свиней на предприятии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Вражеский БпЛА попал в здание фермы, расположенное в селе Двухлетний Угол Солоницевской общины Харьковского района.

В результате взрыва произошло разрушение сооружения и вспыхнул пожар на крыше. Огонь охватил площадь около 40 м2.

По данным спасателей, пострадал работник фермы, мужчина 1967 года рождения, а также погибло около 100 голов свиней.

Сообщается, что на месте происшествия работали подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды, оперативно потушившие пламя.

Также к работе привлечены саперы и офицер-спасатель общины для проверки территории на наличие неразорванных боеприпасов.

Фото 2 — Погибли около 100 свиней: россияне атаковали дронами ферму в Харьковской области
Фото: ГСЧС
Фото 3 — Погибли около 100 свиней: россияне атаковали дронами ферму в Харьковской области
Фото: ГСЧС

Напомним, в октябре 2025 года российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Рассвет" в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 13 тысяч свиней.

Автор:
Татьяна Бессараб