Погибли около 100 свиней: россияне атаковали дронами ферму в Харьковской области
19 февраля российские войска нанесли удар беспилотником по частному фермерскому хозяйству в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал мирный житель и погибло почти все поголовье свиней на предприятии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
Вражеский БпЛА попал в здание фермы, расположенное в селе Двухлетний Угол Солоницевской общины Харьковского района.
В результате взрыва произошло разрушение сооружения и вспыхнул пожар на крыше. Огонь охватил площадь около 40 м2.
По данным спасателей, пострадал работник фермы, мужчина 1967 года рождения, а также погибло около 100 голов свиней.
Сообщается, что на месте происшествия работали подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды, оперативно потушившие пламя.
Также к работе привлечены саперы и офицер-спасатель общины для проверки территории на наличие неразорванных боеприпасов.
Напомним, в октябре 2025 года российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Рассвет" в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 13 тысяч свиней.