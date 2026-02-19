Запланована подія 2

Загинуло близько 100 свиней: росіяни атакували дронами ферму у Харківській області

РФ атакувала ферму під Харковом
РФ атакувала ферму під Харковом / ДСНС України

19 лютого російські війська завдали удару безпілотником по приватному фермерському господарству у Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав мирний мешканець та загинуло майже все поголів'я свиней на підприємстві.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області. 

Ворожий БпЛА поцілив у будівлю ферми, розташовану в селі Дворічний Кут Солоницівської громади Харківського району.

Внаслідок вибуху сталося руйнування споруди та спалахнула пожежа на даху. Вогонь охопив площу близько 40 м².   

За даними рятівників, постраждав працівник ферми, чоловік 1967 року народження, а також загинув близько 100 голів свиней.

Повідомляється, що на місці події працювали підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди, які оперативно загасили полум'я. 

Також до роботи були залучені сапери та офіцер-рятувальник громади для перевірки території на наявність нерозірваних боєприпасів.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство "Світанок" в Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули 13 тисяч свиней.

Автор:
Тетяна Бесараб