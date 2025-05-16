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"Покупай украинские продукты": в Швеции презентовали отечественную агропродукцию

Виталий Коваль
Виталий Коваль презентовал в Швеции украинские продукты / Минагрополитики

В ходе визита в Швецию министр агрополитики Виталий Коваль представил проект "Покупай украинское", направленный на поддержку украинских агропроизводителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минагрополитики.

Презентация стала возможной благодаря сотрудничеству Минагрополитики и Министерства по вопросам международного сотрудничества для развития и внешней торговли Швеции.

К проекту "Покупай украинские продукты" присоединились генеральные директора ICA, Coop и City Gross, а также главы ключевых импортерских и ритейлерских ассоциаций Швеции. Они пообещали увеличить объемы закупок украинской продукции и обеспечить приоритетное размещение на полках своих супермаркетов.

Фото 2 — "Покупай украинские продукты": в Швеции презентовали отечественную агропродукцию

"Презентация инициативы "Покупай украинские продукты" — важный шаг в поддержку украинских агропроизводителей и четкий сигнал: украинское ценят, украинскому доверяют, украинское покупают. Это не просто о торговле. Это об открытости Европы, о солидарности, о доверии. И о том, что партнерство между Украиной и Швецией имеет долгую".

Фото 3 — "Покупай украинские продукты": в Швеции презентовали отечественную агропродукцию

Напомним, что почти 44,5 млрд грн кредитов получили 7,4 тысячи агропредприятий с начала 2025 года по разным госпрограммам поддержки. В частности, по программе компенсаций по разминированию фермеры смогли обработать почти 1400 гектаров земли.

Автор:
Татьяна Бессараб