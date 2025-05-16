"Купуй українські продукти": у Швеції презентували вітчізняну агропродукцію

Під час візиту до Швеції міністр агрополітики Віталій Коваль представив проєкт "Купуй українське", спрямований на підтримку українських агровиробників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Зазначається, що презентація стала можливою завдяки співпраці Мінагрополітики та Міністерства з питань міжнародного співробітництва для розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції.

До проєкту "Купуй українські продукти" долучилися генеральні директори ICA, Coop та City Gross, а також очільники ключових імпортерських та рітейлерських асоціацій Швеції. Вони пообіцяли збільшити обсяги закупівель української продукції та забезпечити їй пріоритетне розміщення на полицях своїх супермаркетів.

"Презентація ініціативи "Купуй українські продукти" - важливий крок на підтримку українських агровиробників і чіткий сигнал: українське цінують, українському довіряють, українське купують. Це не просто про торгівлю. Це про відкритість Європи, про солідарність, про довіру. І про те, що партнерство між Україною та Швецією має довгу і сильну перспективу", - наголосив Коваль.

Нагадаємо, що майже 44,5 млрд грн кредитів отримали 7,4 тисячі агропідприємств від початку 2025 року за різними держпрограмами підтримки. Зокрема за програмою компенсацій з розмінування фермери змогли обробити майже 1400 гектарах землі.