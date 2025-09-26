Полицейские разоблачили преступную группу, незаконно завладевшую землями вблизи "Буковеля": детали дела

Следователи разоблачили преступную группу, которая в течение 2020-2023 годов незаконно завладела земельными участками общей площадью 4,29 га стоимостью более 14 млн грн вблизи курорта "Буковель".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

В схему были привлечены должностные лица органов местного самоуправления, государственные регистраторы, нотариусы и подставные лица. Они использовали поддельные государственные акты образца 2001 года, чтобы создать видимость законного обретения земли.

Как работала схема?

Участники группировки изготовляли фиктивную техническую документацию и вносили ложные данные в Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав. Один из организаторов выступил в роли "добросовестного приобретателя" и заключил три договора купли-продажи с подставными гражданами. При этом "первобытные владельцы" даже не знали о своем "владении".

На самом деле эти земли всегда находились в государственной собственности и расположены на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства.

Обыски и подозрения

Полицейские провели обыски на территории Ивано-Франковской и Ровенской областей. Были изъяты документы и другие доказательства, подтверждающие причастность участников к преступлению.

Трем фигурантам сообщено о подозрении за мошенничество (ч. 4 ст. 190 УКУ) и подлог официальных документов (ч. 4 ст. 358 УКУ). Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование других фактов незаконного присвоения земель лесного фонда продолжается.

Напомним, в феврале гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства . Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к Вячеславу Заневскому, бывшему руководителю охраны Виктору Януковичу, относительно взыскания его активов.