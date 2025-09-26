Запланована подія 2

Поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу "Буковеля": деталі справи

Буковель, гори
Злочинна група незаконно заволоділа землями поблизу "Буковеля". / Вікіпедія

Слідчі викрили злочинну групу, яка протягом 2020-2023 років незаконно заволоділа земельними ділянками загальною площею 4,29 га вартістю понад 14 млн грн поблизу курорту "Буковель".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

До схеми були залучені посадовці органів місцевого самоврядування, державні реєстратори, нотаріуси та підставні особи. Вони використовували підроблені державні акти зразка 2001 року, щоб створити видимість законного набуття землі.

Як працювала схема?

Учасники угруповання виготовляли фіктивну технічну документацію та вносили неправдиві дані до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав. Один з організаторів виступив у ролі "добросовісного набувача" та уклав три договори купівлі-продажу з підставними громадянами. При цьому "первісні власники" навіть не знали про своє "володіння".

Насправді, ці землі завжди перебували у державній власності та розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства.

Обшуки та підозри

Поліцейські провели обшуки на території Івано-Франківської та Рівненської областей. Було вилучено документи та інші докази, які підтверджують причетність учасників до злочину.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за шахрайство (ч. 4 ст. 190 ККУ) та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 358 ККУ). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування інших фактів незаконного привласнення земель лісового фонду триває.

Нагадаємо, у лютому готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до В’ячеслава Заневського, колишнього керівника охорони Віктора Януковича, щодо стягнення його активів.

Автор:
Тетяна Ковальчук