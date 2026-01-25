Politico раскрыло детали соглашения ЕС и США на $800 млрд по восстановлению Украины

США и Европейский Союз предложили план "процветания" послевоенной Украины стоимостью 800 миллиардов долларов, предусматривающий привлечение государственных и частных средств для восстановления страны после завершения полномасштабного вторжения России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Politico.

Документ содержит 10-летнюю стратегию по обеспечению восстановления Украины и ускоренного пути к членству в ЕС. План предусматривает 100-дневный оперативный запуск проектов и долгосрочное финансирование до 2040 года. Однако его реализация полностью зависит от прекращения огня, что остается недостижимым.

По словам вице-председателя BlackRock Филиппа Хильдебранда, инвестировать в зону активных боевых действий очень сложно, а внешние инвестиции будут возможны только после стабилизации фронта.

Документ подчеркивает роль США как стратегического экономического партнера, привлекающего частный капитал и инвесторов, а также способствовать восстановлению критически важных инфраструктурных, энергетических, технологических и минеральных проектов в Украине.

В плане предусмотрено привлечение 500 млрд долларов государственного и частного капитала от США, ЕС и международных финансовых организаций, включая МВФ и Всемирный банк. Кроме того, Еврокомиссия планирует потратить еще 100 млрд евро на развитие Киева из-за бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий в рамках следующего семилетнего бюджета блока (2028–2034 гг.), который разблокирует дополнительно 207 млрд евро инвестиций для страны.

Документ также является частью 20-пунктного мирного плана, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой, и фокусируется на экономическом обновлении Украины, а не на военных аспектах.

В ближайшее время план будет обсуждаться на трехсторонней встрече между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, которая состоится в канун четвертой годовщины конфликта.

Эксперты отмечают, что успех плана напрямую зависит от безопасности на фронте: пока продолжаются обстрелы и боевые действия, значительные инвестиции остаются рисковыми для глобальных фондов и бизнеса.

Напомним, несколько дней назад подписание в Давосе масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на $800 миллиардов, которое готовили к Всемирному экономическому форуму, отменили из-за конфликта вокруг Гренландии.