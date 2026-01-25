Politico розкрило деталі угоди ЄС та США на $800 млрд щодо відбудови України

США та Європейський Союз запропонували план "процвітання" післявоєнної України вартістю 800 мільярдів доларів, який передбачає залучення державних та приватних коштів для відбудови країни після завершення повномасштабного вторгнення Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Politico.

Документ містить 10-річну стратегію з гарантування відновлення України та прискореного шляху до членства в ЄС. План передбачає 100-денний оперативний запуск проєктів та довгострокове фінансування до 2040 року. Проте його реалізація повністю залежить від припинення вогню, що наразі залишається недосяжним.

За словами віце-голови BlackRock Філіпа Хільдебранда, інвестувати у зону активних бойових дій надзвичайно складно, а зовнішні інвестиції будуть можливі лише після стабілізації фронту.

Документ підкреслює роль США як стратегічного економічного партнера, який буде залучати приватний капітал та інвесторів, а також сприяти відновленню критично важливих інфраструктурних, енергетичних, технологічних та мінеральних проєктів в Україні.

У плані передбачено залучення 500 млрд доларів державного та приватного капіталу від США, ЄС та міжнародних фінансових організацій, включно з МВФ та Світовим банком. Окрім цього, Єврокомісія планує витратити ще 100 млрд євро на розвиток Києва через бюджетну підтримку та інвестиційні гарантії у рамках наступного семирічного бюджету блоку (2028–2034 рр.), що розблокує додатково 207 млрд євро інвестицій для країни.

Документ також є частиною 20-пунктного мирного плану, який США намагаються узгодити між Києвом та Москвою, і фокусується на економічному відновленні України, а не на військових аспектах.

Найближчим часом план обговорюватиметься на трьохсторонній зустрічі між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, що відбудеться напередодні четвертої річниці конфлікту.

Експерти зазначають, що успіх плану напряму залежить від безпеки на фронті: поки тривають обстріли та бойові дії, значні інвестиції залишаються ризиковими для глобальних фондів та бізнесу.

Нагадаємо, кілька днів тому підписання в Давосі масштабної угоди про післявоєнну відбудову України на $800 мільярдів, яку готували до Всесвітнього економічного форуму, скасували через конфлікт навколо Гренландії.