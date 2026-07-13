Польша не отменит запрет на импорт украинской агропродукции: что известно

Польша не рассматривает возможность отмены одностороннего запрета на импорт отдельных видов украинской агропродукции. В Варшаве заявляют, что такие ограничения необходимы для защиты польского аграрного рынка, фермеров и потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укринформ".

Украинская агропродукция под ограничениями

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Адам Новак заявил, что польские власти не видят оснований для отмены введенных ограничений, поскольку они остаются важным механизмом защиты внутреннего рынка.

Новак также отметил, что Украина получила либерализованный доступ к рынку Европейского Союза без необходимости выполнять часть требований и стандартов, которые обязаны соблюдать польские аграрии.

Он добавил, что во время недавнего визита в Польшу еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристофа Гансена польская сторона заявила о необходимости сохранения действующих защитных механизмов.

"Мы не видим возможности отмены этого механизма, ведь такая либерализация торговли невыгодна для Польши. Это единственный способ стабилизировать польский аграрный рынок", - подчеркнул Новак.

Напомним, в 2023 году Польша вместе с несколькими странами ЕС ввела односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской сельскохозяйственной продукции, объяснив это необходимостью защиты своих фермеров от дестабилизации внутреннего рынка.

Добавим, что в 2026 году Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8%. Всего за месяц было отгружено 5,5 млн тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.