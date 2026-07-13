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Польща не скасує заборону на імпорт української агропродукції: що відомо

Прапор Польщі
Польща назвала причини збереження заборони на українську агропродукцію / Unsplash

Польща не розглядає можливість скасування односторонньої заборони на імпорт окремих видів української агропродукції. У Варшаві заявляють, що такі обмеження необхідні для захисту польського аграрного ринку, фермерів і споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрінформ".

Українська агропродукція під обмеженнями

Заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак заявив, що польська влада не бачить підстав для скасування запроваджених обмежень, оскільки вони залишаються важливим механізмом захисту внутрішнього ринку.

Новак також зазначив, що Україна отримала лібералізований доступ до ринку Європейського Союзу без необхідності виконувати частину вимог і стандартів, яких зобов'язані дотримуватися польські аграрії.

Він додав, що під час нещодавнього візиту до Польщі єврокомісара з питань сільського господарства та продовольства Крістофа Гансена польська сторона чітко заявила про необхідність збереження чинних захисних механізмів.

"Ми не бачимо можливості скасування цього механізму, адже така лібералізація торгівлі є невигідною для Польщі. Це єдиний спосіб стабілізувати польський аграрний ринок", - наголосив Новак.

Нагадаємо, у 2023 році Польща разом із кількома іншими країнами ЄС запровадила односторонні обмеження на імпорт окремих видів української сільськогосподарської продукції, пояснивши це необхідністю захисту своїх фермерів від дестабілізації внутрішнього ринку.

Додамо, у  2026 року Україна збільшила експорт агропродукції на 10,8%. Загалом за місяць було відвантажено 5,5 млн тонн товарів, причому зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях сільськогосподарської продукції.

Автор:
Ольга Опенько