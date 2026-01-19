Польша предоставит Украине оборонный кредит в первой половине 2026 года

Варшава предоставит Киеву оборонный кредит, соответствующее соглашение должно быть подписано в первой половине 2026 года. Украина и Польша находятся на финальной стадии согласования всех деталей, а в марте будут известны детали о финансировании совместных проектов в рамках европейской инициативы SAFE.

Как сообщает Delo.ua, об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, страны находятся на финальной стадии согласования всех деталей, связанных с подписанием соглашения об этом кредите.

"Министерства финансов обеих стран согласовывают условия, мы задействовали в процессе представителей Министерства обороны и других институтов, которые помогли бы с содержательной частью надлежащего использования кредита для укрепления обороноспособности Украины и сотрудничества в сфере ОПК. Я надеюсь, что мы подпишем это соглашение в первой половине года", - сообщил Боднар.

Еще в прошлом году министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью в прошлом году заявил, что Киев обратился в Варшаву с просьбой предоставить кредит на сумму 120 млн евро на приобретение продукции польского оборонно-промышленного комплекса.

Совместные проекты в пределах SAFE

На вопрос о реализации совместных проектов в рамках европейской инициативы SAFE посол ответил: "Мы согласовали перечень перспективных проектов и направили на утверждение Еврокомиссии. В ближайшее время обсудим этот вопрос с польскими коллегами. По предварительным данным, в марте будет понятно, в каком проекте получили финансирование", и тогда увидим, в каком проекте мы будем финансировать.

Боднар напомнил, что инициатива SAFE – это кредит на производство оборонной продукции на территории стран ЕС с возможным привлечением третьих стран, в этом случае – Украины.

"Реализация проектов в рамках этой инициативы поможет и нам, и Польше создать современные системы вооружения. Речь идет, например, о производстве боеприпасов, ПВО, разработке инновационных технологий", — подытожил посол.

Отметим, что правительство Польши подготовило законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года.