Польща надасть Україні оборонний кредит у першій половині 2026 року

Варшава надасть Києву оборонний кредит, відповідна угода має бути підписана у першій половині 2026 року. Україна і Польща перебувають на фінальній стадії узгодження всіх деталей, а в березні стане відомо деталі про фінансування спільних проєктів у межах європейської ініціативи SAFE.

Як інформує Delo.ua, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, країни перебувають на фінальній стадії узгодження всіх деталей, пов'язаних з підписанням угоди про цей кредит.

"Міністерства фінансів обох країн узгоджують умови, ми задіяли до процесу представників Міністерства оборони та інших інституцій, які допомогли б із змістовною частиною належного використання кредиту для зміцнення обороноздатності України і співпраці у сфері ОПК. Я сподіваюся, що ми підпішемо цю угоду в першій половині року", — повідомив Боднар.

Ще минулого року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга торік в інтерв'ю заявив, що Київ звернувся до Варшави з проханням надати кредит на суму 120 млн євро на придбання продукції польського оборонно-промислового комплексу.

Спільні проєкти в межах SAFE

На питання про реалізацію спільних проєктів у межах європейської ініціативи SAFE посол відповів: "Ми узгодили перелік перспективних проєктів і надіслали на затвердження Єврокомісії. Найближчим часом обговоримо це питання з польськими колегами. За попередніми даними, у березні буде зрозуміло, які проєкти отримали фінансування, і тоді побачимо, в якому напрямі планувати роботу".

Боднар нагадав, що ініціатива SAFE — це кредит на виробництво оборонної продукції на території країн ЄС з можливим залученням третіх країн, у цьому випадку — України.

"Реалізація проєктів у межах цієї ініціативи допоможе і нам, і Польщі створити сучасні системи озброєння. Йдеться, наприклад, про виробництво боєприпасів, ППО, розроблення інноваційних технологій", — підсумував посол.

Зауважимо, уряд Польщі підготував законопроект, який скасує особливий статус українських біженців після 4 березня 2026 року.