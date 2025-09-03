Запланована подія 2

Польша строит первую в Европе атомную электростанцию с малыми реакторами

Реактор BWRX-300
Реактор BWRX-300. Фото: GE Vernova Hitachi Nuclear Energy

Польский нефтефий концерн Orlen и польская химическая компания Synthos подписали соглашение, которое позволит построить первую в Польше атомную электростанцию, которая будет использовать малые модульные реакторы. Ее построят в городе Влоцлавек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Orlen.

Отмечается, что для реализации этого проекта партнеры создадут совместную компанию OSGE, где будут равноправными владельцами по 50%.

"Первая в Европе малая атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше. Мы создаем энергетическую систему будущего. В этом состоит смысл решения, принятого наблюдательным советом Orlen Group, одобрившим соглашение", - заявил председатель правления Orlen Иренеуш Фафара.

Второй ключевой элемент сделки – лицензия, предоставляющая OSGE полный доступ к американской технологии реактора BWRX-300.

Реактор BWRX-300, разработанный американской компанией GE Vernova, является самой современной конструкцией SMR, доступной в настоящее время в мире. Доступ к этой технологии ставит OSGE – и, как следствие, ORLEN – на передовые места глобального развертывания малых модульных реакторов.

Польша хочет отказаться от угля

Хотя Польша исторически зависит от угля для производства энергии, правительство активно стремится к переходу на низкоуглеродистые источники. По данным Forum Energii, в 2019 году польские домохозяйства потребляли около 87% всего угля, используемого в жилом секторе ЕС.

В 2023 году страна одобрила планы строительства 24 малых модульных реакторов в шести различных локациях. Среди них для геологических исследований выбрали Влоцлавек, Остроленко, Ставы Моновски, Домброву Гурничу, Новую Гуту и Тарнобжежскую специальную экономическую зону.

Что известно об Orlen?

Польский нефтяной концерн Orlen – концерн, занимающийся нефтепереработкой и дистрибуцией горюче-смазочных материалов как оптом, так и через собственную сеть автозаправочных станций. Крупнейшая компания Польши, 27,52% акций принадлежит государству.  

В составе концерна - три НПЗ на территории Польши,   три   на территории Чехии и завод Mažeikių nafta в Литве. Общая мощность переработки нефти в трех странах составляет до 28 млн. тонн сырой нефти в год.

Напомним, Украина не достигла прогресса в переговорах с Болгарией о продаже ею корпусов российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции и сейчас прорабатывает альтернативные варианты.

Автор:
Татьяна Бессараб