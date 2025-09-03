Польща будує першу в Європі атомну електростанцію із малими реакторами

Польський нафтофий концерн Orlen та польська хімічна компанія Synthos підписали угоду, яка дозволить збудувати першу в Польщі атомну електростанцію, що використовуватиме малі модульні реактори. Її побудують у місті Влоцлавек.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Orlen.

Зазначається, що для реалізації цього проєкту партнери створять спільну компанію OSGE, де будуть рівноправними власниками з частками по 50%.

"Перша в Європі мала атомна електростанція BWRX-300 буде побудована в Польщі. Ми створюємо енергетичну систему майбутнього. У цьому полягає сенс рішення, ухваленого наглядовою радою Orlen Group, яка схвалила угоду", — заявив голова правління Orlen Іренеуш Фафара.

Другий ключовий елемент угоди — ліцензія, яка надає OSGE повний доступ до американської технології реактора BWRX-300.

Реактор BWRX-300, розроблений американською компанією GE Vernova, є найсучаснішою конструкцією SMR, доступною наразі у світі. Доступ до цієї технології ставить OSGE – і, як наслідок, ORLEN – на передові місця глобального розгортання малих модульних реакторів.

Польща хоче відмовитися від вугілля

Хоча Польща історично залежить від вугілля для виробництва енергії, уряд активно прагне переходу на низьковуглецеві джерела. За даними Forum Energii, у 2019 році польські домогосподарства споживали близько 87% усього вугілля, що використовується в житловому секторі ЄС.

У 2023 році країна схвалила плани щодо будівництва 24 малих модульних реакторів у шести різних локаціях. Серед них для геологічних досліджень обрали Влоцлавек, Остроленку, Стави Моновські, Домброву Гурничу, Нову Гуту та Тарнобжезьку спеціальну економічну зону.

Що відомо про Orlen?

Польський нафтовий концерн Orlen – концерн, що займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як оптом, так і через власну мережу автозаправних станцій. Найбільша компанія Польщі, 27,52% акцій належить державі.

У складі концерну — три НПЗ на території Польщі, три на території Чехії та завод Mažeikių nafta у Литві. Загальна потужність переробки нафти в трьох країнах становить до 28 млн тонн сирої нафти на рік.

