Новости
Дата публикации
Читати українською

Польская Unimot Energia i Gaz усиливает сотрудничество в сфере развития энергосектора Украины: подписано два соглашения

солнечные панели
Польская Unimot входит на украинский рынок. / Freepik

Польская компания Unimot Energia i Gaz (группа Unimot) усиливает свое сотрудничество с украинским энергосектором, подписав два независимых соглашения с местными партнерами – ISO Company и EDS Engineering. Цель партнерства – реализация масштабных проектов по реконструкции и модернизации энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Unimot.

Ключевые направления сотрудничества

Совместная работа сосредоточена на строительстве новых генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников энергии (ВСЭ), в частности, солнечных электростанций и установок хранения энергии. Эти модульные решения ускорят ввод объектов в эксплуатацию и повысят устойчивость системы.

Сотрудничество сторон расширено для развития инфраструктуры зарядки электромобилей как в Украине, так и в странах ЕС. Это включает производство, установку зарядных станций и строительство соответствующих электрических сетей.

Группа Unimot будет привлекать свой многолетний опыт и будет поставлять высококачественную продукцию (в частности, фотоэлектрические модули AVIA Solar), в то время как украинские партнеры ISO Company (инженерная фирма в сфере ВГЭ) и EDS Engineering (часть группы EDS, специализирующейся на внедрении решений в энергетической отрасли).

Президент правления Unimot Energia и Gaz Войцех Гинтер отметил, что эти соглашения являются значительным шагом к активному участию группы в восстановлении энергетического сектора Украины и поддержке его долгосрочной трансформации.

"Совмещая наши ноу-хау с ресурсами наших новых партнеров, мы можем эффективно внести вклад в восстановление энергетической инфраструктуры, одновременно поддерживая долгосрочную трансформацию и развитие энергосистемы Украины", – отметил Гинтер.

Стоимость восстановления энергетической инфраструктуры Украины оценивается в $2,35–2,58 миллиарда, а планы развития предполагают инвестиции около 200 миллионов евро ежегодно до 2032 года.

"Эти цифры демонстрируют масштаб вызовов, а также инвестиционный потенциал, где сотрудничество между UNIMOT Energia i Gaz и его партнерами может сыграть значительную роль в реконструкции и трансформации энергетического сектора Украины", - подчеркнули в Unimot.

О Unimot

Группа Unimot – мультиэнергетический холдинг с более чем 30-летним опытом, один из лидеров польского рынка импорта горючего. Компания динамично расширяет сеть АЗС AVIA в Польше и Украине, развивает производство солнечных панелей AVIA Solar и активно инвестирует в новые направления возобновляемой энергетики.

Напомним, норвежская фирма планирует возвести в Ровенской области две ветровые электростанции, которые будут иметь 9-12 турбин, каждая из которых будет генерировать 7 МВт электроэнергии.

Автор:
Татьяна Ковальчук