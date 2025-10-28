Польська Unimot Energia i Gaz посилює співпрацю у сфері розвитку енергосектору України: підписано дві угоди

Польська компанія Unimot Energia i Gaz (група Unimot) посилює свою співпрацю з українським енергосектором, підписавши дві незалежні угоди з місцевими партнерами — ISO Company та EDS Engineering. Мета партнерства — реалізація масштабних проєктів з реконструкції та модернізації енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Unimot.

Ключові напрямки співпраці

Спільна робота зосереджена на будівництві нових генеруючих потужностей на базі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), зокрема, сонячних електростанцій та установок зберігання енергії. Ці модульні рішення прискорять введення об'єктів в експлуатацію та підвищать стійкість системи.

Співпраця сторін розширена для розвитку інфраструктури зарядки електромобілів як в Україні, так і в країнах ЄС. Це включає виробництво, встановлення зарядних станцій та будівництво відповідних електричних мереж.

Група Unimot залучатиме свій багаторічний досвід та постачатиме високоякісну продукцію (зокрема, фотоелектричні модулі AVIA Solar), тоді як українські партнери ISO Company (інженерна фірма у сфері ВДЕ) та EDS Engineering (частина групи EDS, що спеціалізується на впровадженні рішень в енергетичній галузі в Україні) нададуть технічні та операційні ресурси.

Президент правління Unimot Energia i Gaz Войцех Гінтер зазначив, що ці угоди є значним кроком до активної участі групи у відбудові енергетичного сектору України та підтримки його довгострокової трансформації.

"Поєднуючи наші ноу-хау з ресурсами наших нових партнерів, ми можемо ефективно зробити внесок у відбудову енергетичної інфраструктури, одночасно підтримуючи довгострокову трансформацію та розвиток енергосистеми України", – зазначив Гінтер.

Вартість відновлення енергетичної інфраструктури України оцінюється у $2,35–2,58 мільярда, а плани розвитку передбачають інвестиції близько €200 мільйонів щорічно до 2032 року.

"Ці цифри демонструють масштаб викликів, а також інвестиційний потенціал, де співпраця між UNIMOT Energia i Gaz та її партнерами може відіграти значну роль у реконструкції та трансформації енергетичного сектору України", — підкреслили в Unimot.

Про Unimot

Група Unimot – мультиенергетичний холдинг із більш ніж 30-річним досвідом, один із лідерів польського ринку імпорту пального. Компанія динамічно розширює мережу АЗС AVIA в Польщі та Україні, розвиває виробництво сонячних панелей AVIA Solar і активно інвестує в нові напрями відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, норвезька фірма планує звести на Рівненщині дві вітрові електростанції, які матимуть 9-12 турбін, кожна з яких генеруватиме 7 МВт електроенергії.