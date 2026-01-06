Польская железнодорожная компания получила разрешение на работу на границе с Украиной: детали соглашения

Польский железнодорожный оператор Grupa Azoty Koltar начинает работу на украинской границе. Компания подписала договор с "Укрзализныцей", что позволяет ей осуществлять перевозку через ключевые переходы Ягодин — Дорогуск и Медика — Мостиска.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Koltar.

По данным ЦТС, эта договоренность направлена на ускорение обработки поездов и обеспечение бесперебойного железнодорожного сообщения между странами.

Стратегия развития

Соглашение является частью масштабной стратегии развития польской группы на 2026-2030 годы, которая предусматривает усиление роли международных перевозок, в частности, в восточном направлении.

Ожидается, что прямая координация с "Укрзализныцей" будет способствовать трансграничному железнодорожному движению в рамках этой программы.

Также Grupa Azoty Koltar сообщила о готовящемся поезде с удобрениями RSM на запасном пути в Пулавах. Поезд должен въехать в Украину по новым разрешенным маршрутам.

Расширение международной сети УЗ

Отмечается, что "Укрзализныця" продолжает масштабировать практику прямого взаимодействия с иностранными операторами. Подобные договоры уже действуют с перевозчиками из Словакии, Венгрии, Молдовы и Румынии.

В целом УЗ обеспечивает обслуживание международных грузопотоков на почти 40 железнодорожных пограничных переходах, что способствует более глубокой интеграции украинской железной дороги в европейскую логистическую систему.

О Grupa Azoty Koltar

Grupa Azoty Koltar — это польская железнодорожная компания, ведущая логистическим оператором в структуре крупнейшего химического холдинга Польши — Grupa Azoty.

Компания занимается железнодорожными перевозками грузов, маневровыми работами на железнодорожных путях, а также техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава (вагонов и локомотивов).

Поскольку она входит в химический гигант, ее основная специализация — перевозка опасных грузов (RID), таких как жидкий аммиак, удобрения (в частности КАС/RSM), кислоты и другие химические вещества.

Компания имеет лицензию на предоставление услуг железнодорожного перевозчика по всей территории Польши, а согласно последнему соглашению с "Укрзализныцей" - теперь и на пограничных переходах с Украиной.

Напомним, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты. А 12 сентября из Ужгорода стартовали прямые рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену.