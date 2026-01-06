Польська залізнична компанія отримала дозвіл на роботу на кордоні з Україною: деталі угоди

Польський залізничний оператор Grupa Azoty Koltar розпочинає роботу на українському кордоні. Компанія підписала договір з “Укрзалізницею”, що дозволяє їй здійснювати перевезення через ключові переходи Ягодин — Дорогуськ та Медика — Мостиська.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію Koltar.

За даними ЦТС, ця домовленість спрямована на пришвидшення обробки потягів та забезпечення безперебійного залізничного сполучення між країнами.

Стратегія розвитку

Угода є частиною масштабної стратегії розвитку польської групи на 2026–2030 роки, яка передбачає посилення ролі міжнародних перевезень, зокрема у східному напрямку.

Очікується, що пряма координація з "Укрзалізницею" сприятиме транскордонному залізничному руху в рамках цієї програми.

Також Grupa Azoty Koltar повідомила про підготовку поїзда з добривами RSM на запасному шляху в Пулавах. Поїзд має в'їхати до України за новими дозволеними маршрутами.

Розширення міжнародної мережі УЗ

Зазначається, що "Укрзалізниця" продовжує масштабувати практику прямої взаємодії з іноземними операторами. Наразі аналогічні договори вже діють із перевізниками зі Словаччини, Угорщини, Молдови та Румунії.

Загалом УЗ забезпечує обслуговування міжнародних вантажопотоків на майже 40 залізничних прикордонних переходах, що сприяє глибшій інтеграції української залізниці до європейської логістичної системи.

Про Grupa Azoty Koltar

Grupa Azoty Koltar — це польська залізнична компанія, яка є провідним логістичним оператором у структурі найбільшого хімічного холдингу Польщі — Grupa Azoty.

Компанія займається залізничними перевезеннями вантажів, маневровими роботами на залізничних коліях, а також технічним обслуговуванням і ремонтом рухомого складу (вагонів та локомотивів).

Оскільки вона входить до хімічного гіганта, її основна спеціалізація — перевезення небезпечних вантажів (RID), таких як рідкий аміак, добрива (зокрема КАС/RSM), кислоти та інші хімічні речовини.

Компанія має ліцензію на надання послуг залізничного перевізника по всій території Польщі, а згідно з останньою угодою з "Укрзалізницею" — тепер і на прикордонних переходах з Україною.

Нагадаємо, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути. А 12 вересня з Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня.