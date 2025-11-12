"Полтаваоблэнерго" объявило форс-мажорные обстоятельства из-за обстрелов 8 ноября: что известно

АО "Полтаваоблэнерго" официально сообщило о возникновении форс-мажорных обстоятельств в результате военных действий, которые произошли 08 ноября 2025 около 5 часов утра.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Эти чрезвычайные обстоятельства сделали невозможным получение электрической энергии из объединенной энергетической системы в необходимом объеме и надлежащем качестве. Как следствие, согласно разделу 9 договора "Полтаваоблэнерго" откладывает срок выполнения своих обязательств по распределению электроэнергии перед потребителями.

"Отсрочка действует на срок действия указанных обстоятельств до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей", - отметили в компании.

О "Полтаваоблэнерго"

АО "Полтаваоблэнерго" - осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43 628 км электросетей, 10 137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей. В 2009 году сетями компании передано 4806 млн кВтч электрической и 1,434 гигакалорий тепловой энергии.

Напомним, 11 ноября без света остались жители Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Причиной послужила сложная ситуация в энергосистеме, обусловленная предварительными российскими обстрелами критической инфраструктуры.