Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Полтаваоблэнерго" объявило форс-мажорные обстоятельства из-за обстрелов 8 ноября: что известно

Линии электропередач
"Полтаваоблэнерго" объявило форс-мажорные обстоятельства. / Freepik

АО "Полтаваоблэнерго" официально сообщило о возникновении форс-мажорных обстоятельств в результате военных действий, которые произошли 08 ноября 2025 около 5 часов утра.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Эти чрезвычайные обстоятельства сделали невозможным получение электрической энергии из объединенной энергетической системы в необходимом объеме и надлежащем качестве. Как следствие, согласно разделу 9 договора "Полтаваоблэнерго" откладывает срок выполнения своих обязательств по распределению электроэнергии перед потребителями.

"Отсрочка действует на срок действия указанных обстоятельств до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей", - отметили в компании.

О "Полтаваоблэнерго"

АО "Полтаваоблэнерго" - осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43 628 км электросетей, 10 137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей. В 2009 году сетями компании передано 4806 млн кВтч электрической и 1,434 гигакалорий тепловой энергии.

Напомним, 11 ноября без света остались жители Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Причиной послужила сложная ситуация в энергосистеме, обусловленная предварительными российскими обстрелами критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук