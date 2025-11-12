Запланована подія 2

"Полтаваобленерго" оголосило форс-мажорні обставини через обстріли 8 листопада: що відомо

Лінії електропередач
"Полтаваобленерго" оголосило форс-мажорні обставини. / Freepik

АТ "Полтаваобленерго" офіційно повідомило про виникнення форс-мажорних обставин унаслідок військових дій, що сталися 08 листопада 2025 року близько 5 години ранку. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Ці надзвичайні обставини унеможливили отримання електричної енергії з об’єднаної енергетичної системи в необхідному обсязі та належної якості. Як наслідок, відповідно до розділу 9 договору, "Полтаваобленерго" відкладає термін виконання своїх зобов’язань з розподілу електроенергії перед споживачами.

"Відстрочка діє на строк дії зазначених обставин до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж", — зазначили в компанії.

Про "Полтаваобленерго"

АТ "Полтаваобленерго" — здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії в Полтавському регіоні. Компанія обслуговує 43628 км електромереж, 10137 підстанцій. АТ «Полтаваобленерго» забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів. У 2009 році мережами компанії передано 4806 млн кВт·год електричної та 1,434 гігакалорій теплової енергії.

Нагадаємо, 11 листопада без світла залишилися мешканці Харківської, Сумської та Полтавської областей. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі, зумовлена попередніми російськими обстрілами критичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук