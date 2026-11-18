Помощь "єЯсла" теперь можно оформить через портал "Дія". Подать онлайн заявление могут женщины, которые вернулись на работу на полный рабочий день после того, как ребенку исполнился год.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, семьи и единства Украины.

Возможность оформления через "Дію" открыли после бета-тестирования, к которому присоединились около 200 женщин. Теперь услуга доступна всем, кто отвечает условиям программы.

Что нужно знать перед подачей заявления

Для автоматической проверки права на выплату используются данные из Реестра застрахованных лиц. Однако информация о трудоустройстве может появиться там не сразу.

Работодатели представляют отчетность за предыдущий месяц до 20 числа текущего. С 25 числа эти сведения используются для проверки заявлений.

Например, если подать заявление с 1 по 24 ноября включительно, система проверит данные о занятости за сентябрь. Начиная с 25 ноября – за октябрь.

Если информация еще не обновилась, нужно уточнить у работодателя, подал ли он отчетность и правильно ли указал режим работы. После обновления данных можно подать заявление повторно.

Кто может получить помощь

"єЯсла" - это государственная выплата для семей с детьми в возрасте от одного до трех лет. Деньги предназначены для оплаты услуг по уходу за ребенком.

Кроме "Дії", оформить помощь можно через сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы и уполномоченных представителей территориальных общин. Через эти учреждения заявление могут подавать и родители детей.

Если заявление подает отец, по общему правилу нужно добавить копию или выписку из приказа работодателя об отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Исключения предусмотрены для случаев смерти матери, лишения ее родительских прав или проживания ребенка с отцом по соответствующему решению суда или органа опеки.

Через "Дію" также можно оформить пособие по беременности и родам и выплату по уходу за ребенком до одного года.

Кроме того, перечень МСС-кодов для использования целевых детских выплат расширили. Теперь на них можно оплачивать услуги зубных и медицинских лабораторий.

Напомним, за девять месяцев более 226 тысяч семей подали заявки на пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года. Более 183 тысяч семей уже получают эту выплату.