Помощь семьям детей с инвалидностью будет расти: Рада приняла законопроект в первом чтении

Даниил Гетманцев
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий расчет социальной помощи семьям детей с инвалидностью от минимальной заработной платы, а не от заниженного прожиточного минимума.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Главная цель документа – не только коррекция отдельных выплат, а переход от фрагментарной помощи к системному подходу, где в центре внимания – ребенок и его семья с реальными потребностями.

Ключевым новшеством является то, что размер пособия больше не будет зависеть от заниженного прожиточного минимума, а будет рассчитываться от минимальной заработной платы. В частности:

  • дети с инвалидностью – 100% минимальной зарплаты;
  • лица с инвалидностью с детства I группы - 100%;
  • I группы - 70%;
  • ІІІ группы - 30%.

Законопроект также предусматривает пособие по уходу без требования увольняться с работы, комплекс услуг для семьи — раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение, развитие ребенка и "отдых для родителей", а также удобный выбор получения помощи: наличными, безналично или через социальную карточку.

Полная цифровизация процедур позволяет подавать заявления и документы онлайн без очередей и бумажных лабиринтов. Кроме того, закон гарантирует доступ детей с инвалидностью к медицинским изделиям по программе реимбурсации и обеспечивает право самостоятельно распоряжаться помощью даже во время пребывания в уходе.

По словам Гетманцева, этот законопроект открывает путь к современной модели социальной поддержки с доступными услугами, гибкими инструментами получения помощи и реальной поддержкой семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Заметим, что в государственном бюджете на 2026 год заложено 8,79 млрд грн на социальную защиту лиц с инвалидностью, что на 2,08 млрд грн (31%) больше, чем в текущем году.

Автор:
Татьяна Гойденко