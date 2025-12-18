Запланована подія 2

Допомога сім'ям дітей з інвалідністю зростатиме: Рада прийняла законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає розрахунок соціальної допомоги сім’ям дітей з інвалідністю від мінімальної заробітної плати, а не від заниженого прожиткового мінімуму.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Головна мета документа — не лише корекція окремих виплат, а перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу, де в центрі уваги — дитина та її сім’я з реальними потребами.

Ключовим нововведенням є те, що розмір допомоги більше не залежатиме від заниженого прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься від мінімальної заробітної плати. Зокрема:

  • діти з інвалідністю — 100% мінімальної зарплати;
  • особи з інвалідністю з дитинства І групи — 100%;І
  • І групи — 70%;
  • ІІІ групи — 30%.

Законопроєкт також передбачає допомогу на догляд без вимоги звільнятися з роботи, комплекс послуг для сім’ї — раннє втручання, інклюзивний супровід, розвиток дитини та "перепочинок для батьків", а також зручний вибір отримання допомоги: готівкою, безготівково або через соціальну картку.

Повна цифровізація процедур дозволяє подавати заяви та документи онлайн, без черг і паперових лабіринтів. Крім того, закон гарантує доступ дітей з інвалідністю до медичних виробів за програмою реімбурсації та забезпечує право самостійно розпоряджатися допомогою навіть під час перебування у закладі догляду.

За словами Гетманцева, цей законопроєкт відкриває шлях до сучасної моделі соціальної підтримки з доступними послугами, гнучкими інструментами отримання допомоги та реальною підтримкою сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Зауважимо, у державному бюджеті на 2026 рік закладено 8,79 млрд грн на соціальний захист осіб з інвалідністю, що на 2,08 млрд грн (31%) більше, ніж у поточному році. 

Автор:
Тетяна Гойденко