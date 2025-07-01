Помощь украинцам, пострадавшим от войны: кто имеет право и какие суммы выплат

Государство поддерживает пострадавших от вооруженной агрессии России украинцев. Те, кто получил ранения, увечья или заболевания в результате боевых действий, обстрелов, а также семьи погибших, имеют право на единовременную денежную помощь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики Украины.

Кто имеет право на компенсацию?

Компенсация назначается:

работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, которые стали лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии РФ против Украины в районах проведения 2 районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям ;



или членам семьи, если человек погиб или умер из-за описанных выше трагических обстоятельств .

Каков размер выплат?

Суммы выплат:

1 млн грн — в случае гибели человека;

800 тыс. грн — для тех, кто получил инвалидность I группы;

500 тыс. грн — для тех, кто получил инвалидность II группы;

200 тыс. грн — для тех, кто получил инвалидность III группы.

Как получить помощь?

Указанные категории граждан, чтобы получить помощь от государства, должны обратиться в Пенсионный фонд Украины:

офлайн подать в территориальный орган ПФУ соответствующее заявление о назначении и выплате пособия и необходимые документы.

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. В таком случае к заявлению прилагаются сканированные копии документов, а для подписания используется электронная подпись.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве стартовал прием заявлений на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен для аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате российских ударов по столице.