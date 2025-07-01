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Помощь украинцам, пострадавшим от войны: кто имеет право и какие суммы выплат
Государство поддерживает пострадавших от вооруженной агрессии России украинцев. Те, кто получил ранения, увечья или заболевания в результате боевых действий, обстрелов, а также семьи погибших, имеют право на единовременную денежную помощь.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства социальной политики Украины.
Кто имеет право на компенсацию?
Компенсация назначается:
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работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, которые стали лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии РФ против Украины в районах проведения 2 районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям ;
- или членам семьи, если человек погиб или умер из-за описанных выше трагических обстоятельств .
Каков размер выплат?
Суммы выплат:
- 1 млн грн — в случае гибели человека;
- 800 тыс. грн — для тех, кто получил инвалидность I группы;
- 500 тыс. грн — для тех, кто получил инвалидность II группы;
- 200 тыс. грн — для тех, кто получил инвалидность III группы.
Как получить помощь?
Указанные категории граждан, чтобы получить помощь от государства, должны обратиться в Пенсионный фонд Украины:
- офлайн подать в территориальный орган ПФУ соответствующее заявление о назначении и выплате пособия и необходимые документы.
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. В таком случае к заявлению прилагаются сканированные копии документов, а для подписания используется электронная подпись.
Напомним, в прошлом месяце в Киеве стартовал прием заявлений на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен для аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате российских ударов по столице.