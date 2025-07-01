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Допомога українцям, які постраждали від війни: хто має право та які суми виплат
Держава підтримує постраждалих від збройної агресії Росії українців. Ті, хто отримав поранення, каліцтво чи захворювання внаслідок бойових дій, обстрілів, а також родини загиблих, мають право на одноразову грошову допомогу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України
Хто має право на компенсацію?
Компенсація призначається:
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працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним
службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, які стали особами з
інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок
захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних)
обов’язків у період військової агресії рф проти України в районах проведення
воєнних (бойових) дій після 24 лютого 2022 року або в районах, що піддавалися
після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам;
- або членам сім'ї, якщо людина загинул чи померла через описані вище трагічні обставини.
Який розмір виплат?
Суми виплат:
- 1 млн грн — у разі загибелі людини;
- 800 тис. грн — для тих, хто отримав інвалідність I групи;
- 500 тис. грн — для тих, хто отримав інвалідність II групи;
- 200 тис. грн — для тих, хто отримав інвалідність III групи.
Як отримати допомогу?
Зазначені категорії громадян, щоб отримати допомогу від держави повинні звернутися до Пенсійного фонду України:
- офлайн подати до територіального органу ПФУ відповідну заяву про призначення і виплату допомоги і необхідні документи. Це можна зробити протягом трьох років з дня виникнення права на допомогу;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. У такому разі до заяви додаються скановані копії документів, а для підписання використовується електронний підпис.
Нагадаємо, минулого місяця у Києві стартував прийом заяв на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень для оренди житла. Йдеться про родини, домівки яких визнані непридатними для проживання внаслідок російських ударів по столиці.