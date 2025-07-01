Допомога українцям, які постраждали від війни: хто має право та які суми виплат

Держава підтримує постраждалих від збройної агресії Росії українців. Ті, хто отримав поранення, каліцтво чи захворювання внаслідок бойових дій, обстрілів, а також родини загиблих, мають право на одноразову грошову допомогу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України

Хто має право на компенсацію?

Компенсація призначається:

працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії рф проти України в районах проведення воєнних (бойових) дій після 24 лютого 2022 року або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам ;



або членам сім'ї, якщо людина загинул чи померла через описані вище трагічні обставини .

Який розмір виплат?

Суми виплат:

1 млн грн — у разі загибелі людини;

800 тис. грн — для тих, хто отримав інвалідність I групи;

500 тис. грн — для тих, хто отримав інвалідність II групи;

200 тис. грн — для тих, хто отримав інвалідність III групи.

Як отримати допомогу?

Зазначені категорії громадян, щоб отримати допомогу від держави повинні звернутися до Пенсійного фонду України:

офлайн подати до територіального органу ПФУ відповідну заяву про призначення і виплату допомоги і необхідні документи. Це можна зробити протягом трьох років з дня виникнення права на допомогу;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. У такому разі до заяви додаються скановані копії документів, а для підписання використовується електронний підпис.

Нагадаємо, минулого місяця у Києві стартував прийом заяв на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень для оренди житла. Йдеться про родини, домівки яких визнані непридатними для проживання внаслідок російських ударів по столиці.