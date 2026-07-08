Популярные модели Honda массово отзывают с рынка: обнаружен опасный дефект

Японский автопроизводитель Honda объявил о масштабном отзыве 325 588 минивэнов Odyssey в Соединенных Штатах из-за технической неисправности камеры заднего вида.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Сервисная кампания напрямую касается автомобилей Honda Odyssey, выпущенных в период с 2018 по 2020 годы.

Причиной отзыва стал конструктивный дефект, из-за которого внутрь заднего вида камеры может попадать вода.

Это приводит к сбоям в работе устройства или полному отказу вывода картинки на экран мультимедийной системы в момент, когда водитель начинает движение задним ходом.

Такая неисправность существенно ограничивает досмотр и повышает риск возникновения ДТП.

Для устранения проблемы официальные дилеры марки бесплатно заменят поврежденные камеры заднего вида модернизированными элементами, полностью закрыв расходы владельцев автомобилей на ремонт.

Напомним, Honda получила первый годовой ущерб за 70 лет и отменила цели по электрокарам. Компания завершила финансовый год с чистым операционным убытком в $2,63 млрд после списания более 9 миллиардов долларов из-за неудачной реструктуризации своего электрического подразделения, что заставило менеджмент закрыть канадские инвестиционные проекты и официально отказаться от планов полного отказа от двигателей внутреннего сгорания.