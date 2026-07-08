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Популярні моделі Honda масово відкликають з ринку: виявлено небезпечний дефект

Honda
Honda змушена безкоштовно ремонтувати сотні тисяч авто / Depositphotos

Японський автовиробник Honda оголосив про масштабне відкликання 325 588 мінівенів Odyssey у Сполучених Штатах через технічну несправність камери заднього виду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Сервісна кампанія безпосередньо стосується автомобілів Honda Odyssey, які були випущені у період з 2018 по 2020 роки.

Причиною відкликання став конструктивний дефект, через який усередину камери заднього виду може потрапляти вода.

Це призводить до збоїв у роботі пристрою або повної відмови виведення картинки на екран мультимедійної системи в момент, коли водій починає рух заднім ходом.

Така несправність суттєво обмежує огляд і підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Для усунення проблеми офіційні дилери марки безкоштовно замінять пошкоджені камери заднього виду на модернізовані елементи, повністю закривши витрати власників автівок на ремонт.

Нагадаємо, Honda отримала перший річний збиток за 70 років та скасувала цілі щодо електрокарів. Компанія завершила фінансовий рік із чистим операційним збитком у $2,63 млрд після списання понад 9 мільярдів доларів через невдалу реструктуризацію свого електричного підрозділу, що змусило менеджмент закрити канадські інвестиційні проєкти та офіційно відмовитися від планів щодо повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння.

Автор:
Тетяна Бесараб