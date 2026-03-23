Популярные подержанные автомобили до 5 лет в Украине: статистика импорта

В феврале украинцы приобрели почти 3 тысячи импортированных легковушек в возрасте до 5 лет. Такой сегмент составляет примерно пятую часть всех ввезенных авто с пробегом.

В общей сложности за месяц украинский автопарк пополнился 14,8 тысячи авто с пробегом. Таким образом, доля относительно "свежих" машин составляла почти 20% всех импортируемых подержанных авто.

Наибольшую популярность в этом сегменте имеют бензиновые автомобили – они охватывают 55% рынка. В то же время растет интерес к альтернативным типам двигателей: гибриды занимают 21%, электромобили – 17%. Доля дизельных авто составляет 6%, а машин с газобаллонным оборудованием – всего 1%.

Среди самых популярных моделей импортированных авто в возрасте до 5 лет лидирует Nissan Rogue – за месяц украинцы приобрели 168 таких автомобилей. В тройку также вошли Mazda CX-5 (150 ед.) и Volkswagen Tiguan (136 ед.).

В десятку самых востребованных также попали Tesla Model Y (113 ед.), Audi Q5 (106 ед.), Ford Escape (89 ед.), Tesla Model 3 (69 ед.), Jeep Compass (66 ед.), Ford Edge (55 ед.) и BMW X5 (50 ед.).

Напомним, в Украине прекратила действовать льгота, освобождающая электромобили от налога на добавленную стоимость. Следовательно, импорт и продажа электрокаров на внутреннем рынке будут осуществляться с начислением 20% НДС.