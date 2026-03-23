Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Популярные подержанные автомобили до 5 лет в Украине: статистика импорта

автомобили
Украинцы стали больше покупать подержанные автомобили

В феврале украинцы приобрели почти 3 тысячи импортированных легковушек в возрасте до 5 лет. Такой сегмент составляет примерно пятую часть всех ввезенных авто с пробегом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Украинцы активнее покупают импортные авто

В общей сложности за месяц украинский автопарк пополнился 14,8 тысячи авто с пробегом. Таким образом, доля относительно "свежих" машин составляла почти 20% всех импортируемых подержанных авто.

Наибольшую популярность в этом сегменте имеют бензиновые автомобили – они охватывают 55% рынка. В то же время растет интерес к альтернативным типам двигателей: гибриды занимают 21%, электромобили – 17%. Доля дизельных авто составляет 6%, а машин с газобаллонным оборудованием – всего 1%.

Среди самых популярных моделей импортированных авто в возрасте до 5 лет лидирует Nissan Rogue – за месяц украинцы приобрели 168 таких автомобилей. В тройку также вошли Mazda CX-5 (150 ед.) и Volkswagen Tiguan (136 ед.).

В десятку самых востребованных также попали Tesla Model Y (113 ед.), Audi Q5 (106 ед.), Ford Escape (89 ед.), Tesla Model 3 (69 ед.), Jeep Compass (66 ед.), Ford Edge (55 ед.) и BMW X5 (50 ед.).

Напомним, в Украине прекратила действовать льгота, освобождающая электромобили от налога на добавленную стоимость. Следовательно, импорт и продажа электрокаров на внутреннем рынке будут осуществляться с начислением 20% НДС.

Автор:
Ольга Опенько