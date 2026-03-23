Популярні вживані авто до 5 років в Україні: статистика імпорту

У лютому українці придбали майже 3 тисячі імпортованих легковиків віком до 5 років. Такий сегмент становить приблизно п’яту частину від усіх ввезених авто з пробігом.

Українці активніше купують імпортні авто

Загалом за місяць український автопарк поповнився 14,8 тисячі авто з пробігом. Таким чином, частка відносно "свіжих" машин становила майже 20% від усіх імпортованих уживаних авто.

Найбільшу популярність у цьому сегменті мають бензинові автомобілі - вони охоплюють 55% ринку. Водночас зростає інтерес до альтернативних типів двигунів: гібриди займають 21%, електромобілі - 17%. Частка дизельних авто становить 6%, а машин із газобалонним обладнанням — лише 1%.

Серед найпопулярніших моделей імпортованих авто віком до 5 років лідирує Nissan Rogue — за місяць українці придбали 168 таких автомобілів. До трійки також увійшли Mazda CX-5 (150 од.) та Volkswagen Tiguan (136 од.).

У десятку найзатребуваніших також потрапили Tesla Model Y (113 од.), Audi Q5 (106 од.), Ford Escape (89 од.), Tesla Model 3 (69 од.), Jeep Compass (66 од.), Ford Edge (55 од.) та BMW X5 (50 од.).

Нагадаємо, в Україні припинила діяти пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість. Відтак імпорт і продаж електрокарів на внутрішньому ринку здійснюватимуться з нарахуванням 20% ПДВ. 

Ольга Опенько