Попытка выйти из кризиса: Boeing запускает новую линию уборки 737 Max

Американский авиастроительный гигант Boeing официально открыл свою четвертую сборочную линию для самолетов семейства 737 Max вблизи Сиэтла. Таким образом, производитель пытается капитализировать свой масштабный портфель заказов и улучшить финансовое положение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Новую линию разместили на заводе в Эверетте, где традиционно создают широкофюзеляжные модели, в том числе 777, 767 и 777X. На начальном этапе здесь будут работать около тысячи сотрудников, а темпы производства будут сознательно держать на низком уровне.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США ограничило производство до 38 самолетов в месяц в 2024 году из-за серьезной аварии, которая привела к полному изменению топменеджмента.

Недавно главный исполнительный директор Келли Ортберг заявила, что регулятор позволил повысить планку до 47 бортов в месяц. В перспективе Boeing стремится достичь показателя в 63 самолета ежемесячно.

Это необходимо для погашения накопившихся долгов и успешной конкуренции с европейским концерном Airbus SE в наиболее прибыльном сегменте узкофюзеляжных лайнеров. Фюзеляжи для самолетов по-прежнему создают в Уичити, штат Канзас, а затем по железной дороге доставляют в Сиэтл для финальной уборки.

Новая зона сборки 737 North ранее использовалась для производства модели 787 Dreamliner, которую впоследствии консолидировали в Южной Каролине. Большая площадь помещения позволила Boeing приспособиться к современным трендам в оформлении салонов.

Поскольку авиакомпании все чаще заказывают складные кресла для пассажиров премиумкласса, на линии обустроили дополнительные рабочие станции.

Первым самолетом, который выйдет из этой линии, станет модель 737 Max 10 для канадского перевозчика WestJet, которая ожидает сертификацию.

Ранее компания Boeing сообщила поставщикам о возможности увеличения производства 737 Max до 42 самолетов в месяц уже в октябре. Компания также готовится к двум дальнейшим повышениям темпов производства: одно ожидается в апреле, а другое – в конце 2026 года.