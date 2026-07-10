Спроба вийти з кризи: Boeing запускає нову лінію збирання 737 Max

Американський авіабудівний гігант Boeing офіційно відкрив свою четверту складальну лінію для літаків сімейства 737 Max поблизу Сіетла. Таким чином виробник намагається капіталізувати свій масштабний портфель замовлень і покращити фінансове становище.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Нову лінію розмістили на заводі в Еверетті, де традиційно створюють широкофюзеляжні моделі, зокрема 777, 767 та майбутній 777X. На початковому етапі тут працюватиме близько тисячі співробітників, а темпи виробництва свідомо триматимуть на низькому рівні.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США обмежило виробництво до 38 літаків на місяць у 2024 році через серйозну аварію, яка призвела до повної зміни топменеджменту.

Нещодавно головний виконавчий директор Келлі Ортберг заявила, що регулятор дозволив підвищити планку до 47 бортів на місяць. У перспективі Boeing прагне досягти показника у 63 літаки щомісяця.

Це необхідно для погашення накопичених боргів та успішної конкуренції з європейським концерном Airbus SE у найбільш прибутковому сегменті вузькофюзеляжних лайнерів. Фюзеляжі для літаків, як і раніше, створюють у Вічіті, штат Канзас, а потім залізницею доставляють до Сіетла для фінального збирання.

Нова зона збирання 737 North раніше використовувалася для виробництва моделі 787 Dreamliner, яке згодом консолідували в Південній Кароліні. Велика площа приміщення дозволила Boeing адаптуватися до сучасних трендів в оформленні салонів.

Оскільки авіакомпанії дедалі частіше замовляють складні розкладні крісла для пасажирів преміумкласу, на лінії облаштували додаткові робочі станції.

Першим літаком, який вийде з цієї лінії, стане модель 737 Max 10 для канадського перевізника WestJet, яка наразі очікує на сертифікацію.

Раніше компанія Boeing повідомила постачальникам про можливість збільшення виробництва 737 Max до 42 літаків на місяць вже в жовтні. Компанія також готується до двох подальших підвищень темпів виробництва: одне очікується у квітні, а інше — наприкінці 2026 року.