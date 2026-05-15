Китай купить 200 літаків Boeing: проте акції виробника впали після заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість із лідером КНР Сі Цзіньпіном щодо закупівлі 200 реактивних літаків виробництва Boeing.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ринок відреагував на цю новину стримано, оскільки озвучена кількість виявилася значно меншою за очікування галузевих експертів.

Ринкові очікування та падіння акцій

Напередодні саміту джерела в галузі прогнозували пакетне замовлення на приблизно 500 лайнерів, включаючи модель 737 MAX та широкофюзеляжні літаки.

Через те, що фінальна цифра виявилася вдвічі меншою за очікувану, акції авіабудівного гіганта на торгах у четвер впали на 4,1%.

Наразі деталі угоди, зокрема графіки поставок та точні типи повітряних суден, залишаються невідомими.

Конкуренція з Airbus та потреби Китаю

Пекін традиційно використовує замовлення літаків як інструмент дипломатії, розподіляючи контракти між Boeing та європейським Airbus. Наразі Китай веде переговори про аналогічну за масштабами угоду з європейським концерном.

Попри підписаний контракт на 200 бортів, аналітики зазначають, що реальна потреба другого за величиною авіаційного ринку світу значно вища. За ринковими прогнозами, до 2045 року Китаю знадобиться щонайменше 9 000 нових реактивних лайнерів.

Для Boeing ця угода стала першим великим замовленням від Китаю з листопада 2017 року, коли під час візиту Трампа до Пекіна було погоджено купівлю 300 літаків.

Протягом останніх років через погіршення відносин між країнами компанія отримувала лише поодинокі замовлення, переважно на вантажні моделі.

