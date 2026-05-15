Китай купит 200 самолетов Boeing: но акции производителя упали после заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с лидером КНР Си Цзиньпином по закупке 200 реактивных самолетов производства Boeing.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Рынок отреагировал на эту новость сдержанно, поскольку озвученное количество оказалось значительно меньше ожиданий отраслевых экспертов.

Рыночные ожидания и падение акций

В преддверии саммита источники в отрасли прогнозировали пакетный заказ на около 500 лайнеров, включая модель 737 MAX и широкофюзеляжные самолеты.

Из-за того, что финальная цифра оказалась вдвое меньше ожидаемой, акции авиастроительного гиганта на торгах в четверг упали на 4,1%.

В настоящее время детали соглашения, включая графики поставок и точные типы воздушных судов, остаются неизвестными.

Конкуренция с Airbus и потребности Китая

Пекин традиционно использует заказы самолетов как инструмент дипломатии, распределяя контракты между Boeing и европейским Airbus. В настоящее время Китай ведет переговоры об аналогичном по масштабам соглашении с европейским концерном.

Несмотря на подписанный контракт на 200 бортов, аналитики отмечают, что реальная потребность второго по величине авиационного рынка мира значительно выше. По рыночным прогнозам, к 2045 году Китаю понадобится не менее 9 000 новых реактивных лайнеров.

Для Boeing это соглашение стало первым крупным заказом от Китая с ноября 2017 года, когда во время визита Трампа в Пекин была согласована покупка 300 самолетов.

В последние годы из-за ухудшения отношений между странами компания получала лишь единичные заказы, преимущественно на грузовые модели.

Напомним, США также официально разрешили около 10 китайским фирмам закупать чипы H200 – вторую по мощности модель в линейке Nvidia, адаптированную под экспортные ограничения. Однако не было осуществлено ни одной фактической поставки.