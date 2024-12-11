Попытку отмыть 53,1 млрд грн зафиксировал Госфинмониторинг в 2024 году

С начала года удалось остановить подозрительные финансовые операции на сумму 6,1 млрд грн. В общей сложности сумма финансовых операций переданных в правоохранители материалах достигла 53,1 млрд грн.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Каждое пятое дело касается коррупции, терроризма или отмывания денег

Отмечается, что Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2024 года получила более 1,3 млн. сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Это уже на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В 80% или 1,05 млн. эти сообщения касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленную законодательством суммы (более 400 тысяч гривен в месяц).

Еще 20% или 254,5 тыс — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма и т.д.

По данным аналитиков, 99% всех сообщений предоставлено банками. Только 12 850 сообщений (около 1%) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).

Госфинмониторинг направил 780 материалов в правоохранительные органы

В "Опендатаботе" объясняют, что после проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются дальше в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг направил 780 таких материалов.

Как отмечают аналитики, больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины (НПУ): 223 материала или 28,6% от общего количества.

"В полицию направляют материалы, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и т.д. Сейчас это дела на сумму более 15 млрд грн", — подчеркивают в "Опендатабот".

Еще 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 млрд грн было передано в Службу безопасности Украины (СБУ). Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и т.д.

Также 120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это дела, которые касаются министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий. В таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% или 4,2 млрд грн — касаются преступлений, совершенных руководителями государственных предприятий.

Кроме того, в 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг выявил коррупционные риски на 12,1 млрд. грн.

Напомним, Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "дробления бизнеса" и обязал сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов.