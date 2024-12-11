Спробу відмити 53,1 млрд грн зафіксував Держфінмоніторинг у 2024 році

Від початку року вдалося зупинити підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн. Загалом сума фінансових операцій переданих до правоохоронців матеріалах сягнула 53,1 млрд грн.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Кожне п’яте повідомлення до фінмоніторингу стосується корупції, тероризму або відмивання грошей

Зазначається, що Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року отримала понад 1,3 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Це вже на 27% більше, ніж за аналогічний період торік.

У 80% або 1,05 млн ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суми (понад 400 тисяч гривень на місяць).

Ще 20% або 254,5 тис — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.

За даними аналітиків, 99% усіх повідомлень подано банками. Лише 12 850 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Держфінмоніторинг направив 780 матеріалів до правоохоронних органів

В "Опендатабот" пояснюють, що після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів.

Як зауважують аналітики, найбільше матеріалів направили до Національної поліції України (НПУ): 223 матеріали або 28,6% від загальної кількості.

"До поліції направляють матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн", - підкреслюють в "Опендатабот".

Ще 218 матеріалів (27,9%) на суму 9,7 млрд грн було передано до Служба безпеки України (СБУ). Переважно, йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями, тощо.

Також 120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більше половини з цих коштів — 59% або 4,2 млрд грн — стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.

Крім того, у 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу" і зобов’язав повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків.