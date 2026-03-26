Портативные зарядные станции для детей с инвалидностью: правительство увеличивает программу

Зарядная станция, портативные зарядные станции.
Украина закупает портативные зарядные устройства для детей, зависимых от электричества

Правительство выделило финансирование еще на 2 тысячи портативных зарядных станций для семей, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Это позволит продолжить и расширить программу поддержки, обеспечивая жизнедеятельность детей во время отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Поддержка детей с инвалидностью

Правительство выделило финансирование еще на 2 тысячи портативных зарядных станций в рамках программы поддержки семей, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Это позволит продолжить и расширить уже начатую ранее программу.

Портативные станции получат те дети, чья жизнь и здоровье напрямую зависят от непрерывного электроснабжения. Во время отключения электроэнергии такие семьи оказываются под реальной угрозой для жизни и здоровья.

Ранее уже профинансировали закупку и доставку 10 тысяч зарядных станций емкостью около 2 кВтч. Теперь правительство приняло решение увеличить до 30% долю бюджетных средств Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, которые могут быть направлены на приобретение и доставку таких устройств. Это позволит охватить более широкое количество семей.

Закупку оборудования осуществляет АО "Фонд декарбонизации Украины", а доставку - АО "Укрпочта". После поступления станций в Украину их передают семьям в соответствии со списками, сформированными Фондом.

Подать заявку на получение портативной зарядной станции можно до 1 апреля 2026 через территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, Министерство социальной политики Украины совместно с UNICEF объявило о выплате единовременного пособия в размере 6500 грн для детей с инвалидностью подгруппы А в девяти областях страны.

Автор:
Ольга Опенько