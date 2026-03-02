Запланована подія 2

В Киеве запустили безбарьерный транспорт для ветеранов с инвалидностью

Киев запустил транспорт для ветеранов с инвалидностью / Pixabay

В Киеве стартовала специальная транспортная услуга для ветеранов и ветеранок с инвалидностью. Сервис обеспечивает безбарьерный доезд в медицинские, реабилитационные и административные учреждения и рассчитан на тех, кто пользуется колесным креслом, имеет ампутации или нарушения зрения, а также временно ограниченных в движении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Новый транспортный сервис для ветеранов

Услуга организована на базе Киев Милитари Хаб, и она обеспечивает безбарьерный доступ в медицинские, реабилитационные и административные учреждения.

Создание такого транспорта является частью системной политики города по поддержке ветеранов. "Возвращение к гражданской жизни - сложный процесс, включающий восстановление здоровья, оформление документов и поиск новых возможностей. Доступный транспорт - базовое условие, которое помогает не чувствовать себя изолированным. Мы стремимся, чтобы поддержка ветеранов в Киеве была не декларативной, а реально облегчала ежедневную жизнь", - отметила заместитель главы КГГА.

Автомобили оборудованы подъемниками для пассажиров на колесных креслах и отвечают всем стандартам безопасной перевозки людей с инвалидностью.

Чтобы воспользоваться услугой специализированных перевозок для ветеранов и ветеранок с ограниченной мобильностью, необходимо подать в Киев Милитари Хаб

  • заявление на получение услуги (можно заполнить на месте или при получении услуги);
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • документ, подтверждающий статус: удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение УБД, справка формы 6 или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • для лиц с инвалидностью в результате войны - выдержка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования и индивидуальная программа реабилитации;
  • в случае временной потери мобильности справку врачебно-консультативной комиссии.

Заявление и документы можно отправить онлайн в виде сканкопий по электронному адресу: [email protected] .

Также можно обратиться в один из филиалов Киев Милитари Хаб:

  • ул. Крещатик, 36;
  • Харьковское шоссе, 168-Ж;
  • ул. Ивана Микитенко, 7-Б.

Напомним, за последние три года увеличилось количество подходящих для людей с инвалидностью вакансий. В декабре 2025 года по сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.

Ольга Опенько