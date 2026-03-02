В Киеве запустили безбарьерный транспорт для ветеранов с инвалидностью

В Киеве стартовала специальная транспортная услуга для ветеранов и ветеранок с инвалидностью. Сервис обеспечивает безбарьерный доезд в медицинские, реабилитационные и административные учреждения и рассчитан на тех, кто пользуется колесным креслом, имеет ампутации или нарушения зрения, а также временно ограниченных в движении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Новый транспортный сервис для ветеранов

Услуга организована на базе Киев Милитари Хаб, и она обеспечивает безбарьерный доступ в медицинские, реабилитационные и административные учреждения.

Создание такого транспорта является частью системной политики города по поддержке ветеранов. "Возвращение к гражданской жизни - сложный процесс, включающий восстановление здоровья, оформление документов и поиск новых возможностей. Доступный транспорт - базовое условие, которое помогает не чувствовать себя изолированным. Мы стремимся, чтобы поддержка ветеранов в Киеве была не декларативной, а реально облегчала ежедневную жизнь", - отметила заместитель главы КГГА.

Автомобили оборудованы подъемниками для пассажиров на колесных креслах и отвечают всем стандартам безопасной перевозки людей с инвалидностью.

Чтобы воспользоваться услугой специализированных перевозок для ветеранов и ветеранок с ограниченной мобильностью, необходимо подать в Киев Милитари Хаб

заявление на получение услуги (можно заполнить на месте или при получении услуги);

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

документ, подтверждающий статус: удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение УБД, справка формы 6 или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

для лиц с инвалидностью в результате войны - выдержка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования и индивидуальная программа реабилитации;

в случае временной потери мобильности справку врачебно-консультативной комиссии.

Заявление и документы можно отправить онлайн в виде сканкопий по электронному адресу: [email protected] .

Также можно обратиться в один из филиалов Киев Милитари Хаб:

ул. Крещатик, 36;

Харьковское шоссе, 168-Ж;

ул. Ивана Микитенко, 7-Б.

Напомним, за последние три года увеличилось количество подходящих для людей с инвалидностью вакансий. В декабре 2025 года по сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое.