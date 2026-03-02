- Категория
В Киеве запустили безбарьерный транспорт для ветеранов с инвалидностью
В Киеве стартовала специальная транспортная услуга для ветеранов и ветеранок с инвалидностью. Сервис обеспечивает безбарьерный доезд в медицинские, реабилитационные и административные учреждения и рассчитан на тех, кто пользуется колесным креслом, имеет ампутации или нарушения зрения, а также временно ограниченных в движении.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
Новый транспортный сервис для ветеранов
Услуга организована на базе Киев Милитари Хаб, и она обеспечивает безбарьерный доступ в медицинские, реабилитационные и административные учреждения.
Создание такого транспорта является частью системной политики города по поддержке ветеранов. "Возвращение к гражданской жизни - сложный процесс, включающий восстановление здоровья, оформление документов и поиск новых возможностей. Доступный транспорт - базовое условие, которое помогает не чувствовать себя изолированным. Мы стремимся, чтобы поддержка ветеранов в Киеве была не декларативной, а реально облегчала ежедневную жизнь", - отметила заместитель главы КГГА.
Автомобили оборудованы подъемниками для пассажиров на колесных креслах и отвечают всем стандартам безопасной перевозки людей с инвалидностью.
Чтобы воспользоваться услугой специализированных перевозок для ветеранов и ветеранок с ограниченной мобильностью, необходимо подать в Киев Милитари Хаб
- заявление на получение услуги (можно заполнить на месте или при получении услуги);
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- документ, подтверждающий статус: удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение УБД, справка формы 6 или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
- для лиц с инвалидностью в результате войны - выдержка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования и индивидуальная программа реабилитации;
- в случае временной потери мобильности справку врачебно-консультативной комиссии.
Заявление и документы можно отправить онлайн в виде сканкопий по электронному адресу: [email protected] .
Также можно обратиться в один из филиалов Киев Милитари Хаб:
- ул. Крещатик, 36;
- Харьковское шоссе, 168-Ж;
- ул. Ивана Микитенко, 7-Б.
